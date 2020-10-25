53-летняя актриса обеспокоена новыми правилами театрального "этикета".
В личном микробоге Мария Шукшина поразмышляла над тем, чем чреваты для театров новые рекомендации, призванные минимизировать последствия пандемии.
Актриса отметила, что правила, которые обязывают зрителей брать qr-коды и предоставлять свои паспортные данные при покупке билета, отпугнут любителей театрального искусства.
На постановки, по её мнению, будут ходить только самые заядлые театралы, которых единицы.
Мария Шукшина рассказала также о последнем в уходящем году спектакле со своим участием, назначенном на 31 октября.
По её словам, постановка являет собой образ "борьбы всего светлого со всей нечистью".
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.