Мария Шукшина уверена, что театры не выдержат карантинных мер

53-летняя актриса обеспокоена новыми правилами театрального "этикета".

В личном микробоге Мария Шукшина поразмышляла над тем, чем чреваты для театров новые рекомендации, призванные минимизировать последствия пандемии.

Актриса отметила, что правила, которые обязывают зрителей брать qr-коды и предоставлять свои паспортные данные при покупке билета, отпугнут любителей театрального искусства.

На постановки, по её мнению, будут ходить только самые заядлые театралы, которых единицы.

Мария Шукшина рассказала также о последнем в уходящем году спектакле со своим участием, назначенном на 31 октября.

По её словам, постановка являет собой образ "борьбы всего светлого со всей нечистью".