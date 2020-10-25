"Большой" катится в преисподнюю? Нетребко пришлось краснеть за оперу

Подписчики оперной певицы не оценили фрагменты постановки Большого театра "Манон Леско".

Анна Нетребко выложила в свой аккаунт кадры, которые оскорбили лучшие чувства публики.

Любители театрального искусства назвали вольное прочтение классического произведение непотребством и бесстыдством.

Возмутили интернет-эстетов кадры, на которых героиня появляется на сцене голой, прикрытой лишь газетными листами.

Недоумение и гнев вызвал также "качок" с огромной искусственной грудью.

В опере, которую презентовала Нетребко на своей странице, задействован её супруг Юсиф Эйвазов.

Столь пошлая трактовка произведения Антуана Франсуа Прево о любви молодых людей разного круга и социального статуса, дала повод театралам размышлять о том, что "Большой" театр катится в преисподнюю.