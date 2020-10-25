Вдова Михаила Круга не простила третьему мужу предательство

Ирина Круг пыталась наладить свою личную жизнь после смерти мужа, однако новый мужчина не оправдал её доверие.

О том, что она свободна, Ирина Круг сообщила в эфире передачи "Привет, Андрей!".

Шикарная блондинка рассказала, что надежда на личное счастье пришла к ней, когда она встретила Сергея Белоусова.

Женщина вышла замуж за него спустя четыре года после трагической гибели знаменитого супруга. Семь лет назад Ирина подарила Белоусову сына.

Новый муж Ирины Круг, по словам пышногрудой блондинки, предал её. Ирина призналась, что пыталась перешагнуть через это, и жить дальше, однако не смогла простить предательство.