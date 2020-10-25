Филипп Киркоров уверил, что его дети воспитываются в полноценной семье

Филипп Киркоров успокоил интернет-моралистов, которые неустанно твердят о том, что король эстрады поступил жестоко, оставив детей без матери.

Забота отца — это хорошо, но малыши крайне нуждаются в материнском тепле. Оказалось, что Филипп Бедросович подумал о потребности своих детей произносить самое дорого слово "мама".

Мамой Алла-Виктория и Мартин называют 48-летнюю бизнес-вумен по имени Наталья Ефремова, которая бросила свой бизнес в сфере моды ради того, чтобы заменить детишкам родительницу.

Многие предположили, что именно Наталья является либо биологической мамой деток Филиппа, либо их суррогатной матерью. Отмечают также, что дочка Киркорова внешне очень похожа на таинственную Наталью.

Впрочем, эту версию Киркоров не подтверждает. Певец вообще хранит тайну рождения своих детей за семью печатями.