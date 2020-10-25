Тимур Юнусов придумал, как не платить лейблу Black Star за использование своего псевдонима.
Рэпер ушёл из проекта Black Star, который сам и создал. Из-за юридических тонкостей лейбл по-прежнему претендует на творческое имя шоумена.
За то, чтобы по-прежнему называться Тимати, Юнусову приходится отстегивать деньги.
Под "дань" лейбла попали бизнес-объекты Тимура, такие как картинги, автомойки, салоны красоты, фитнес-центры, работающие под брендом Black Star.
Юнусов решил прекратить финансовые взыскания, которые считает несправедливыми.
Обойти букву закона об авторских правах шоумену поможет нехитрый приём.
Рэпер оформляет марку, в названии которой два раза повторяется его псевдоним — на русском и английском языке.
"Тимати Timati" — бренд, на правообладание которым уже не будут претендовать сторонние лица.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.