Юнусов догадался, как отстоять своё право называться Тимати

Тимур Юнусов придумал, как не платить лейблу Black Star за использование своего псевдонима.

Рэпер ушёл из проекта Black Star, который сам и создал. Из-за юридических тонкостей лейбл по-прежнему претендует на творческое имя шоумена.

За то, чтобы по-прежнему называться Тимати, Юнусову приходится отстегивать деньги.

Под "дань" лейбла попали бизнес-объекты Тимура, такие как картинги, автомойки, салоны красоты, фитнес-центры, работающие под брендом Black Star.

Юнусов решил прекратить финансовые взыскания, которые считает несправедливыми.

Обойти букву закона об авторских правах шоумену поможет нехитрый приём.

Рэпер оформляет марку, в названии которой два раза повторяется его псевдоним — на русском и английском языке.

"Тимати Timati" — бренд, на правообладание которым уже не будут претендовать сторонние лица.