"Википедия нагло врет". Асмус назвала свою настоящую фамилию

Кристина Асмус раскрыла тайну своей фамилии.

Оказалось, что Кристина Асмус долгое время была Кристиной Мясниковой. Как только девушка начала артистическую карьеру Кристина задумалась о сценическом псевдониме, так как предполагала, что творческий путь актрисы с фамилией Мясникова не будет удачным.

Впрочем, Асмус — это не выдуманный псевдоним. Фамилию, по признанию Кристины, она взяла не "с потолка".

Девушка объяснила, что просто поменяла фамилию отца на девичью фамилию матери. Асмус — немецкая фамилия. В Кристине течет часть немецкой крови. В Германии живут родственники актрисы по матери.