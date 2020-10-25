Кристина Асмус раскрыла тайну своей фамилии.
Оказалось, что Кристина Асмус долгое время была Кристиной Мясниковой. Как только девушка начала артистическую карьеру Кристина задумалась о сценическом псевдониме, так как предполагала, что творческий путь актрисы с фамилией Мясникова не будет удачным.
Впрочем, Асмус — это не выдуманный псевдоним. Фамилию, по признанию Кристины, она взяла не "с потолка".
Девушка объяснила, что просто поменяла фамилию отца на девичью фамилию матери. Асмус — немецкая фамилия. В Кристине течет часть немецкой крови. В Германии живут родственники актрисы по матери.
"Фамилия Асмус — мамина, которая всю жизнь носила только ее. Википедия нагло врет, — написала Кристина в своём Instagram.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.