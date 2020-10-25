Мама, я в Дубае. Пригожин и Валерия делятся снимками из ОАЭ

Каждый новый пост с отдыха продюсера и певицы — очередной повод поиронизировать над "бедственным" положении звёзд.

Иосиф Пригожин и Валерия недавно заявляли, что не выходят из дома, соблюдая режим самоизоляции.

Однако недолго звёздная чета пробыла в затворничестве. В одном из своих постов Instagram Валерия писала, что для съёмок нового клипа ей срочно нужно приобрести красивый загар.

Фолловеры предположили, что именно этот весомый довод заставил Пригожина и Валерию сорваться с места и рвануть в солнечный Дубай.

Пригожин, вероятно, сотни раз пожалел о своём высказывании о бедственном положении работников шоу-бизнеса, так как любой его шаг воспринимается теперь в контексте этой жалобы.

В том, что слова у продюсера расходятся с делом, первым принялся уличать пару лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Впрочем, сама знаменитая чета не перестаёт давать подписчикам пищу для размышлений.

Пригожин и Валерия периодически публикуют снимки с Объединённых Арабских Эмиратов.

Последние посты продюсера и его супруги посвящены активному образу жизни. Звёздная пара старается поддерживать себя в форме, поэтому занимается спортом в фитнес-зале отеля. Потом заботливый муж делает Валерии релаксирующий массаж.