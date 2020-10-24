Прилучный бросил Карпович

Недавно Павел Прилучный развёлся с Агатой Муцениеце, с которой прожил в браке почти десять лет, чтобы быть с Мирославой Карпович.

Однако в окружении актёра рассказали, что его отношения с Карпович уже прекращены. Об этом сообщил "Московский комсомолец".

В Instagram Прилучного появился снимок с дочерью Константина Кинчева Верой Панфиловой. А Карпович ведёт себя как настоящая "брошенка". Сейчас она полностью изменила имидж и публикует грустные цитаты в социальных сетях.