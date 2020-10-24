Кристина Орбакайте вернулась к матери из США "стильной штучкой"

С корабля на бал. Занятая Кристина уделила время для свидания с матерью.

Кристина Орбакайте переехала на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки, так как в нью-йоркскую школу пошла её дочка Клавдия Земцова.

Внучка Примадонны почти одного возраста с её детьми двойняшками.

На родину Кристину позвали дела. Орбакайте приехала для участия в театральных постановках. Певица поспешила в имение четы Пугачева и Галкина в поселок Грязи.

Как рассказал Галкин, Кристина приехала к матери сразу же после спектакля.

Подписчики оценили наряд Орбакайте, от которого веет прогрессивным нью-йоркским стилем.

Моложавая и стройная Кристина явилась к Примадонне в шляпе с широкими полями, двуцветном пальто и клетчатом платье с длинным вырезом.

"Отчим" Максим запечатлел Кристину на лестнице своего замка.