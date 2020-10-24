Ефремов хочет создать творческое объединение для заключённых

Недавно стало известно, что своё тюремное заключение Михаил Ефремов будет отбывать в одном из исправительных учреждений Чувашии.

Об этом актёр сам неоднократно просил, поскольку в республике в каждой колонии организован досуг для заключённых.

В будущем артист собирается создать собственное творческое объединения для заключённых по всей России. Об этом он также заявлял ранее.