Недавно стало известно, что своё тюремное заключение Михаил Ефремов будет отбывать в одном из исправительных учреждений Чувашии.
Об этом актёр сам неоднократно просил, поскольку в республике в каждой колонии организован досуг для заключённых.
В будущем артист собирается создать собственное творческое объединения для заключённых по всей России. Об этом он также заявлял ранее.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".