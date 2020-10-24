Кети Топурия опровергала слухи о том, что у неё родился ребёнок, однако домыслы, как оказалось, возникли не на пустом месте.
Подписчики жадно вглядываются в фотографии певицы, отмечая, что Кети всё чаще облачается в просторные бесформенные наряды, за которыми легко скрыть округлившийся животик.
Скрытность солистки группы "А-студио", однако, оказалась напрасной.
Инсайдеры рассказывают, что 34-летняя певица находится на седьмом месяце беременности. Папой малыша является бизнесмен Лев Деньгов.
Кэти ранее рассказывала журналистам, что скоро состоится её свадьба с возлюбленным.
Певица сказала, что не родила, а вот о том, что скоро станет мамой, почему-то промолчала.
Поклонники исполнительницы гадают, свадебное торжество состоится до или после родов.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".