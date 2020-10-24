То беременна, то не беременна. Кети Топурия водит поклонников за нос

Кети Топурия опровергала слухи о том, что у неё родился ребёнок, однако домыслы, как оказалось, возникли не на пустом месте.

Подписчики жадно вглядываются в фотографии певицы, отмечая, что Кети всё чаще облачается в просторные бесформенные наряды, за которыми легко скрыть округлившийся животик.

Скрытность солистки группы "А-студио", однако, оказалась напрасной.

Инсайдеры рассказывают, что 34-летняя певица находится на седьмом месяце беременности. Папой малыша является бизнесмен Лев Деньгов.

Кэти ранее рассказывала журналистам, что скоро состоится её свадьба с возлюбленным.

Певица сказала, что не родила, а вот о том, что скоро станет мамой, почему-то промолчала.

Поклонники исполнительницы гадают, свадебное торжество состоится до или после родов.