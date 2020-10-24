Скандальный проект, от которого попахивает затхлостью, пытаются реанимировать с помощью вливания "свежей крови".
Приевшиеся скандальчики собираются облагородить новыми лицами. На роль ведущей "телестройки" была приглашена блогер Саша Спилберг.
Появление Спилберг в качестве ведущей подстегнуло слухи об увольнении с проекта Бузовой и Бородиной.
Продюсеры шоу объяснили, что ни Бузову, ни Бородину трогать не будут. Саша станет лишь дополнительной ведущей проекта. "Эксперименты над людьми" продолжатся в расширенном составе.
Планируют ещё некоторые новшества. В частности, собираются ввести в "Доме-2" день самоуправления, а также на "лобное место" периодически будут приглашать психологов.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".