Начинающий рэпер и парень Ольги Бузовой Давид Манукян посетил шоу "Камеди клаб". Во время выступления Павла Воли и Гарика Харламова он показал татуировку на руке, которую он сделал в честь любимой ещё год назад.
У комиков назрел к артисту вполне обоснованный вопрос.
"У нас сразу вопрос. Оля не ревнует тебя к руке?" — спросили они начинающего музыканта.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".