Харламов и Воля высмеяли отношения Манукяна и Бузовой

Начинающий рэпер и парень Ольги Бузовой Давид Манукян посетил шоу "Камеди клаб". Во время выступления Павла Воли и Гарика Харламова он показал татуировку на руке, которую он сделал в честь любимой ещё год назад.

У комиков назрел к артисту вполне обоснованный вопрос.