Похудевшая ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева поспешила запечатлеть на фото свою стройную фигурку.
Настя всегда отличалась стройностью, однако теперь она приобрела по-настоящему модельные параметры. На фото Ивлеевой невозможно найти ни одного лишнего килограмма.
Как это принято, Ивлеева тут же начала делиться секретами похудения.
Звезда "Орла и решки" объяснила, что просто перестала есть после шести, выбирала полезные продукты, а ночью подготавливала организм к "полезному голоданию".
Цифру побежденных килограммов Настя не называет, однако говорит, что это было рекордное для неё похудение.
Интернет-пользователи предположили, что на борьбу с лишним весом Ивлееву подвиг супруг Элджей, который во время их совместного отдыха на Мальдивах выложил обработанное фото, на котором показал супругу "уродливой толстухой".
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