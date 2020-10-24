Ивлеева похвасталась "выступающими косточками"

Похудевшая ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева поспешила запечатлеть на фото свою стройную фигурку.

Настя всегда отличалась стройностью, однако теперь она приобрела по-настоящему модельные параметры. На фото Ивлеевой невозможно найти ни одного лишнего килограмма.

Как это принято, Ивлеева тут же начала делиться секретами похудения.

Звезда "Орла и решки" объяснила, что просто перестала есть после шести, выбирала полезные продукты, а ночью подготавливала организм к "полезному голоданию".

Цифру побежденных килограммов Настя не называет, однако говорит, что это было рекордное для неё похудение.

Интернет-пользователи предположили, что на борьбу с лишним весом Ивлееву подвиг супруг Элджей, который во время их совместного отдыха на Мальдивах выложил обработанное фото, на котором показал супругу "уродливой толстухой".