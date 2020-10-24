Артист балета из-за закрытых границ рискнул в этом году отдохнуть в Краснодарском крае.
Танцора непреодолимо тянуло на море. Отечественным сервисом артист балета остался недоволен.
Он вынужден был ходить в те же места, где отдыхают обычные люди. Состоятельный артист посетовал на "макси-цены за микро-услуги". Цискаридзе уверен, что цены в Сочи на всё необоснованно завышены.
Цискаридзе сказал, что цены в Сочи переплюнули даже расценки Милана. Даже один из самых дорогих пляжных курортов мира Мальдивы не может конкурировать с финансовыми аппетитами Сочи.
"После своего путешествия в Сочи я стал понимать, почему наши люди хотят отдыхать за границей", — сказал Николай Цискаридзе.
Танцор с нетерпением ждёт, когда откроют границы, и он сможет махнуть в любимые курорты мира.
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