41 год, уже пора. Мина Сувари станет мамой

Голливудская актриса, известная по фильмам "Красота по-американски" и "Целуя девушек" впервые станет мамой.

Актриса сейчас состоит в третьем по счёту браке с Майклом Хоупом.

О своём интересном положении Мина рассказала в своём микроблоге. На пути к материнству женщину ждали проблемы.

Неудачные попытки забеременеть Сувари списывала на возраст (женщине 41 год).

Актриса призналась, что уже почти смирилась с бездетностью, однако неожиданно для себя почувствовала, что станет мамой.

Сейчас актриса с округлившимся животом наслаждается каждым мигом беременности, предвкушая рождение первенца.

Пара уже решила, что назовёт сына Андо, в честь отца актрисы с эстонскими корнями.