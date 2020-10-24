Голливудская актриса, известная по фильмам "Красота по-американски" и "Целуя девушек" впервые станет мамой.
Актриса сейчас состоит в третьем по счёту браке с Майклом Хоупом.
О своём интересном положении Мина рассказала в своём микроблоге. На пути к материнству женщину ждали проблемы.
Неудачные попытки забеременеть Сувари списывала на возраст (женщине 41 год).
Актриса призналась, что уже почти смирилась с бездетностью, однако неожиданно для себя почувствовала, что станет мамой.
Сейчас актриса с округлившимся животом наслаждается каждым мигом беременности, предвкушая рождение первенца.
Пара уже решила, что назовёт сына Андо, в честь отца актрисы с эстонскими корнями.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".