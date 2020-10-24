"Примадонец". Филипп Киркоров считает себя монархом на эстраде

Киркоров сам себя короновал.

Филипп Бедросович прочно занял место на небосклоне отечественного шоу-бизнеса. Свою славу он сравнивает с популярностью Примадонны.

Он уверен, что задаёт тренды и занимает место, которое раньше принадлежало Алле Борисовне.

"Она надевала перчатки — все надевали перчатки. Она надевала лосины — все надевали лосины… А теперь Алла занимается детьми, задаю тренды я", — объяснил самопровозглашённый монарх шоу-бизнеса.

Певец, который когда-то пел песню "Зайка моя", признаёт, что невозможно царствовать вечно. Филипп допускает, что в один прекрасный момент ему придётся уступить своё главенствующее место кому-то другому.

Сейчас Филипп Бедросович пока наслаждается безраздельным царствованием, благополучно отправив Примадонну "на пенсию".