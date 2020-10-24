На Никиту Михалкова набросились зоозащитники

Обстановка дома режиссёра не понравилась подписчикам.

Юбилей Никита Сергеевич отпраздновал кулуарно. Поздравить режиссёра с 75-летним юбилеем его друзья собрались в загородном доме.

Представление о юбилейном вечере интернет-пользователи смогли составить по фрагменту видео, который опубликовала в Сети супруга Михалкова Татьяна.

Фолловеры обратили внимание на обилие в интерьере режиссёра шкур животных. Любители братьев наших меньших не одобрили страсть Никиты Сергеевича к украшению своего дома "шубками" убитых животных.

Некоторые заметили, что такое пристрастие к продукции охотничьего промысла выдаёт в Никите Сергеевиче хищнический характер.