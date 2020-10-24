Саша Спилберг уже принимала участие в съёмках телепроекта "Дом-2" и её присутствие "освежило" передачу. Поэтому продюсеры шоу сделали ей предложение стать ведущей на постоянной основе.
Об этом сообщил один из участников "Дома-2" изданию "СтарХит".
"Что касается Саши, с ней подписан первоначальный договор на съёмки. У неё есть интерес к работе, к шоу. Свежая кровь для проекта нужна постоянно, пытаются таким образом освежать аудиторию. А вот по сумме зарплаты с новой ведущей, кстати, пока не договорились, обсуждают. Понятное дело, это будут не те суммы, что у "старичков" Бузовой и Бородиной", — пояснил источник.
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