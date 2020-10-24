Саша Спилберг будет вести "Дом-2"

Саша Спилберг уже принимала участие в съёмках телепроекта "Дом-2" и её присутствие "освежило" передачу. Поэтому продюсеры шоу сделали ей предложение стать ведущей на постоянной основе.

Об этом сообщил один из участников "Дома-2" изданию "СтарХит".