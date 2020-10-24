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Сетевые моралисты осудили Рудковскую за то, что та бросила малыша

Малыш важнее карьеры. В Сети обсуждают отъезд Рудковской, которая стала недавно мамой.

Сетевые моралисты осудили Рудковскую за то, что та бросила малыша

Интернет-пользователи не одобрили решение Яны Рудковской отправиться в командировку. Подписчики уверены, что малышу важно чувствовать присутствие мамы хотя бы в первые месяцы своей жизни.

Некоторые интернет-моралисты тут же начали рассуждать о том, что у Яны нет материнских чувств к новорождённому, так как его родила суррогатная мать.

Сама же Яна уверена, что не может позволить себе уйти в декретный отпуск. Продюсер называет себя мамой, которая всегда работает.

Обрушившаяся на многодетную мать критика осталась без ответа. Яна всегда была целеустремлённой карьеристской.

Другие подписчики Рудковской предположили, что на время отсутствия Яны с малышом будет папа Евгений Плющенко. Наверняка у отпрыска звёздного семейства есть ещё и няни.

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