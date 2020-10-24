Юрец-огурец. У Гальцева роман с юной особой?

Седина в бороду? Что значит снимок Гальцева в обнимку с молодой девушкой?

Интернет-пользователи настолько привыкли к известиям о том, что тот или иной артист женился на юной красотке, что теперь видят в каждом шаге публичной личности намёк на мезальянс.

В своём Instagram Юрий Гальцев выложил фотографию, на которой артист запечатлён с неизвестной девушкой. Снимок стал поводом для того, чтобы приписать юмористу роман с юной особой.

На фото Гальцев обнял девушку, у которой на груди написано его имя — "Гальцев".

Некоторые предположили, что на снимке дочь артиста, другие заподозрили, что Гальцев последовал примеру Петросяна и обзавёлся молоденькой пассией.

"Дурной пример заразителен", — написали фолловеры.

Подписчики юмориста притаились и ждут, когда им объяснят, собирается ли Гальцев пополнить список шоуменов, польстившихся на молоденьких девушек.