Седина в бороду? Что значит снимок Гальцева в обнимку с молодой девушкой?
Интернет-пользователи настолько привыкли к известиям о том, что тот или иной артист женился на юной красотке, что теперь видят в каждом шаге публичной личности намёк на мезальянс.
В своём Instagram Юрий Гальцев выложил фотографию, на которой артист запечатлён с неизвестной девушкой. Снимок стал поводом для того, чтобы приписать юмористу роман с юной особой.
На фото Гальцев обнял девушку, у которой на груди написано его имя — "Гальцев".
Некоторые предположили, что на снимке дочь артиста, другие заподозрили, что Гальцев последовал примеру Петросяна и обзавёлся молоденькой пассией.
"Дурной пример заразителен", — написали фолловеры.
Подписчики юмориста притаились и ждут, когда им объяснят, собирается ли Гальцев пополнить список шоуменов, польстившихся на молоденьких девушек.
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