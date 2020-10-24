Долой лишние килограммы! Исполнительница раскрыла секрет похудения.
После расставания с мужем Лолита Милявская смогла привести себя в форму.
Период вынужденного приостановления концертной деятельности Лолита использовала с пользой. Исполнительница скинула несколько десятков килограммов и предстала перед публикой обновлённой.
Интернет-пользователи предположили, что Милявская прибегла к липосакции или уменьшению желудка с помощью хирургического вмешательства.
Поп-дива опровергла такие слухи. Певица объяснила, что привести себя в форму ей помог врач-эндокринолог.
Проблемы с весом, по словам Милявской, у неё были из-за гормональных нарушений. Как только гормональный баланс был достигнут, обменный процесс в организме сделал своё дело. Лишние килограммы ушли.
"Ещё раз подтверждаю, что никаких "волшебных" таблеток и операций я не делала. Процесс длительный, но так хорошо после!" — объяснила Лолита.
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