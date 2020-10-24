Лолита Милявская рассказала, что похудеть ей помогла медицина

Долой лишние килограммы! Исполнительница раскрыла секрет похудения.

После расставания с мужем Лолита Милявская смогла привести себя в форму.

Период вынужденного приостановления концертной деятельности Лолита использовала с пользой. Исполнительница скинула несколько десятков килограммов и предстала перед публикой обновлённой.

Интернет-пользователи предположили, что Милявская прибегла к липосакции или уменьшению желудка с помощью хирургического вмешательства.

Поп-дива опровергла такие слухи. Певица объяснила, что привести себя в форму ей помог врач-эндокринолог.

Проблемы с весом, по словам Милявской, у неё были из-за гормональных нарушений. Как только гормональный баланс был достигнут, обменный процесс в организме сделал своё дело. Лишние килограммы ушли.