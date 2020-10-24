Звезда "Пацанок" Ирина Голощапова объявила о своей свадьбе

Звезда проекта телеканала "Пятница", в котором перевоспитывают девушек с тяжёлой судьбой и непростым характером, Ирина Голощапова выходит замуж.

Девушка не стала победительницей шоу "Пацанки", однако проект помог ей измениться, превратиться в прекрасную леди, а также обрести счастье в личной жизни.

Прошедшая через горнила криминального прошлого Ирина, после того, как над ней поработали сотрудники шоу, стала похожа на леди.

За плечами у девушки две судимости за финансовые махинации и кражу. Шоу стало для девушки трамплином в новую лучшую жизнь.

Ирина опубликовала в своём аккаунте Instagram радостную весть о скором замужестве. На фото девушка показала подписчикам кольцо с солидным бриллиантом.

"Без лишних слов. Я тебя люблю", — прокомментировала фото девушка.

Её избранником стал молодой человек по имени Роман Базыль. Парочка периодически выкладывает в Сеть совместные фото.