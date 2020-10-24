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Борис Грачевский: "Три жены это ерунда!"

71-летний Борис Грачевский ответил на провокационные вопросы журналистов.

Борис Грачевский: "Три жены это ерунда!"

Представителей СМИ интересовала личная жизнь руководителя киножурнала "Ералаш".

Позабавило корреспондентов то, что сын и правнук шоумена теоретически могут сесть за одну парту.

Весной этого года Борис Юрьевич стал отцом. Его супруга Екатерина Белоцерковская, которая младше мужа на 35 лет, подарила режиссёру сына. Это четвёртый по счёту отпрыск Грачевского.

В ответ на ехидные предположения о том, что Борис Юрьевич может найти себе еще более молодую суженую, директор "Ералаша" заметил, что он, по меркам шоу-бизнеса, ещё скромно себя ведёт, так как женат всего лишь три раза.

В качестве примера Грачевский привёл Пугачеву, за плечами которой пять браков, а также Дунаевского, который сменил семь жён.

Любвеобильный Грачевский уверил прессу, что не собирается больше вступать в брак.

"Отстань! Мне хватит!", — сказал Борис Юрьевич назойливому репортёру, прочившему режиссёру новые любовные приключения.

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