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Приходько рассказала, как осталась без денег из-за Меладзе

Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.

"Все думают, что это так прекрасно — стоять в Кремле и петь. Нет, это бесплатно. Половина проектов у нас были бесплатными… Первый год мы вообще отъездили за сто долларов за концерт", — утверждает певица.

После разрыва контракта с Меладзе Приходько обратилась к психологам, поскольку испытывала сильный стресс.

Напомним, Анастасия Приходько представляла Россию на "Евровидении" в 2009 году с трогательной песней "Мамо".

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