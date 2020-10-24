Приходько рассказала, как осталась без денег из-за Меладзе

Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.

"Все думают, что это так прекрасно — стоять в Кремле и петь. Нет, это бесплатно. Половина проектов у нас были бесплатными… Первый год мы вообще отъездили за сто долларов за концерт", — утверждает певица.

После разрыва контракта с Меладзе Приходько обратилась к психологам, поскольку испытывала сильный стресс.

Напомним, Анастасия Приходько представляла Россию на "Евровидении" в 2009 году с трогательной песней "Мамо".