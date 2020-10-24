Ходченкова призналась, что любит сниматься в постельных сценах

Светлана Ходченкова, которая возглавила список лучших российских актрис десятилетия, рассказала о том, какого это играть постельные сцены.

Актриса, прославившаяся благодаря своей роли в фильме "Благословите женщину", заинтересовала и иностранного зрителя. Светлана снялась в фильме "Шпион, выйди вон!", в котором играет голливудский актёр Том Харди.

В передаче на YouTube "Георгий за кадром" популярная актриса ответила на вопросы о том, как снимаются самые "горячие" кадры в кино.

Ходченкова объяснила, что чаще всего зрители видят в постельных сценах дублёров.

Светлана призналась, что ей нравится сниматься в таких эпизодах, так как её партнёры часто блещут остроумием в моменты, когда нужно изображать неистовую страсть.

Случалось с актрисой и то, что партнёр по любовной сцене вызывает у неё острое отвращение. В такие моменты, по признанию Светланы, ей приходится себя преодолевать, чтобы искренне осыпать поцелуями несимпатичного ей человека.

Интернет-пользователи тут же вспомнили клип группы "Ленинград" с участием Ходченковой на песню "Ты просто космос, Стас", который изобилует пикантными моментами.