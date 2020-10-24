Пригожин оценил внимание Шнурова к нему и к его супруге Валерии.
Публичная перебранка Шнурова и Пригожина продолжается уже давно.
Лидер группы "Ленинград" поиронизировал над тем, что Пригожин сетует на тяжёлые времена, которые наступили для артистов.
Мерки финансовых проблем у всех свои, однако Шнуров не упустил возможности подколоть продюсера, который во время тяжёлого финансового кризиса разъезжает с женой по Арабским Эмиратам.
"Обеднели, обеднели,
Все артисты на мели.
Концы сводят еле-еле!
Или все-таки свели?" — написал Шнуров в своём микроблоге частушку.
Раньше Пригожин реагировал на выпады Шнурова агрессивно, теперь же продюсер, согретый ласковым солнцем Дубая, заметно подобрел.
"Спасибо тебе, Серёга, что не забываешь про нас. Добрая ты, бескорыстная душа", — снисходительно написал Пригожин, отметив, что внимание к нему Шнурова может навести людей на мысль, что тот у них с Валерией "на зарплате".
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