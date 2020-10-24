"Ответочка" Шнурову. Пригожин отреагировал "на камень в свой огород"

Пригожин оценил внимание Шнурова к нему и к его супруге Валерии.

Публичная перебранка Шнурова и Пригожина продолжается уже давно.

Лидер группы "Ленинград" поиронизировал над тем, что Пригожин сетует на тяжёлые времена, которые наступили для артистов.

Мерки финансовых проблем у всех свои, однако Шнуров не упустил возможности подколоть продюсера, который во время тяжёлого финансового кризиса разъезжает с женой по Арабским Эмиратам.

"Обеднели, обеднели, Все артисты на мели. Концы сводят еле-еле! Или все-таки свели?" — написал Шнуров в своём микроблоге частушку.

Раньше Пригожин реагировал на выпады Шнурова агрессивно, теперь же продюсер, согретый ласковым солнцем Дубая, заметно подобрел.