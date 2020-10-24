Павел Воля посмеялся над словами жены о жизни на 50 тысяч рублей

Павел Воля на своём очередном выступлении упомянул о недавнем высказывании своей жены о том, что она может прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

"Я могу прожить на 50 тысяч в месяц"… Скажи, а чего я пыжусь-то так?" — пошутил юморист.

Ранее его жена Ляйсан Утяшева заявила, что способна уложиться в 50 тысяч рублей в месяц. Воля подтвердил это и сказал, что его супруга длительное время жила вместе с родителям на очень скромный доход.