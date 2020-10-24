Светская львица, журналистка и телеведущая Ксения Собчак в будущем не остановится на Константине Богомолове и оставит своего нынешнего мужа.

Такое мнение высказал организатор звёздных свадеб Андрей Фомин.

"Это, конечно, невозможно совместить в голове: блондинку в шоколаде, кандидата в президенты и человека, который на реальном катафалке ездит по Москве. Это, скорее, исключение из правил. Фантастическая история жизни. В ней энергия, желание, комбинация.

Она может написать книгу "Как прожить с фейерверком" или "Сколько должно быть мужей?". Я думаю, что она только в начале пути и Элизабет Тейлор со своими браками перекурит. У нас впереди ещё много захватывающих серий от Ксении Собчак", — пояснил Фомин.