Светская львица, журналистка и телеведущая Ксения Собчак в будущем не остановится на Константине Богомолове и оставит своего нынешнего мужа.
Такое мнение высказал организатор звёздных свадеб Андрей Фомин.
"Это, конечно, невозможно совместить в голове: блондинку в шоколаде, кандидата в президенты и человека, который на реальном катафалке ездит по Москве. Это, скорее, исключение из правил. Фантастическая история жизни. В ней энергия, желание, комбинация.
Она может написать книгу "Как прожить с фейерверком" или "Сколько должно быть мужей?". Я думаю, что она только в начале пути и Элизабет Тейлор со своими браками перекурит. У нас впереди ещё много захватывающих серий от Ксении Собчак", — пояснил Фомин.
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