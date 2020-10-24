У Тарзана после реанимации открылся стихотворный дар

Муж Наташи Королёвой Сергей Глушко написал стихотворное произведение, в котором обвинил, что его любовь растоптали какие-то "нехорошие люди".

Похоже, у участника громкого секс-скандала закончились прозаические аргументы. Теперь он стал выражаться пятистопным ямбом.

Глубина лирических переживаний стриптизёра поразила подписчиков. Небо "на понтах" у Тарзана оказалось равнодушным.

"Небо, дела нет до тех, внизу кто копошатся, тебе плевать на интернет, на судьбы многих, что крошатся, на подлость, зависть, нищету смотреть, Вам, Небо не пристало, иначе бы давно упало на ад, творящийся внизу!" — написал Тарзан в своём микроблоге.

Интернет-пользователи отметили, что стихотворение получилось талантливым. Подписчики предположили, что дар стихотворца пришёл к Глушко после реанимации. Смутил только контекст, в котором к мужу Королёвой пришло вдохновение.

"И чего это он так надрывается? Сам виноват, а теперь пишет, что какие-то мрази растоптали его любовь", — написали фолловеры.

Примечательно, что любовница Тарзана Анастасия Шульженко тоже готовит творческую "ответочку" любимому. Судя по фото актрисы в звукозаписывающей студии Шульженко ответ Тарзану споёт.