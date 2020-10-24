С большой вероятностью Михаила Ефремова отправят в колонию в Чувашии. Практически все исправительные учреждения республики находятся в "приличном состоянии".
Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Республики Чувашия Кирилл Лукин.
"На каждого выделено ровно по два квадратных метра. Вода у всех есть, в колониях везде тепло. Сырости, влажности в колониях нет", — отметил правозащитник.
Напомним, Мосгорсуд отказал адвокатам Ефремова, которые требовали заменить актёру реальный срок на условный. Вместо этого судья смягчила срок пребывания в тюрьме на полгода.
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