Михаилу Ефремову выделят два квадратных метра в колонии

С большой вероятностью Михаила Ефремова отправят в колонию в Чувашии. Практически все исправительные учреждения республики находятся в "приличном состоянии".

Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Республики Чувашия Кирилл Лукин.

"На каждого выделено ровно по два квадратных метра. Вода у всех есть, в колониях везде тепло. Сырости, влажности в колониях нет", — отметил правозащитник.

Напомним, Мосгорсуд отказал адвокатам Ефремова, которые требовали заменить актёру реальный срок на условный. Вместо этого судья смягчила срок пребывания в тюрьме на полгода.