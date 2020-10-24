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Баста рассказал о беде, которая пришла в его семью

Рэпер Баста в своём Instagram-аккаунте написал о личной утрате.

Баста рассказал о беде, которая пришла в его семью

Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, рассказал об уходе из жизни своего отца.

Папа музыканта скончался на 61-м году жизни.

В своём микроблоге рэпер написал трогательные слова в память об отце. Артист обратился напрямую к Вакуленко-старшему и отметил, что тот в его воспоминаниях останется навсегда настоящим русским офицером.

По словам рэпера, его отец был целеустремлённым идеалистом, мечтавшим изменить мир. Военный по профессии отец знаменитого сына, по убеждению наследника, верил в честность и справедливость.

Причину смерти отца в таком относительно молодом возрасте Василий Вакуленко не назвал.

Поклонники музыканта тут же вспомнили одну из лучших песен Басты, в которой есть такие слова: "Нас просто меняют местами, таков закон Сансары, круговорот людей".

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