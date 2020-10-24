Баста рассказал о беде, которая пришла в его семью

Рэпер Баста в своём Instagram-аккаунте написал о личной утрате.

Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, рассказал об уходе из жизни своего отца.

Папа музыканта скончался на 61-м году жизни.

В своём микроблоге рэпер написал трогательные слова в память об отце. Артист обратился напрямую к Вакуленко-старшему и отметил, что тот в его воспоминаниях останется навсегда настоящим русским офицером.

По словам рэпера, его отец был целеустремлённым идеалистом, мечтавшим изменить мир. Военный по профессии отец знаменитого сына, по убеждению наследника, верил в честность и справедливость.

Причину смерти отца в таком относительно молодом возрасте Василий Вакуленко не назвал.