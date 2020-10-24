Пашаев назвал Ефремова "жалким человеком"

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что Михаил Ефремов пытался подставить его и свалить всю вину, чтобы покинуть СИЗО и получить условный срок.

Более того, юрист считает своего бывшего клиента "жалким человеком", поскольку он "повёлся" на убеждения новых адвокатов.