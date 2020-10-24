Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что Михаил Ефремов пытался подставить его и свалить всю вину, чтобы покинуть СИЗО и получить условный срок.
Более того, юрист считает своего бывшего клиента "жалким человеком", поскольку он "повёлся" на убеждения новых адвокатов.
"Жалкий человек. Я же знаю все. Ему адвокаты обещали, что, если сдаешь Пашаева — получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый", — отметил Пашаев.
"Он всегда жил в хороших условиях, не знал проблем. Тут попадает в изолятор… Что сказать. Человек сидит за решеткой, чем ему по ушам ездят, то и говорит. Ему любой ценой — хоть подставить, хоть перешагнуть через труп — надо выйти на свободу", — добавил адвокат.
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