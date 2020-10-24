Меньшиков показал бутафорских зрителей в программе Малахова

Бывший участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков снова активизировался в медиапространстве.

Воспитанник телестройки продолжает свой скандализированный путь. Недавно он позволил себе побывать в роли рогоносца. На всю страну разбиралось, является ли Степан отцом своего ребенка.

Тест ДНК показал, что ребёнок от него, после чего Стёпа слёзно просил прощения у свой супруги за необоснованные обвинения.

Теперь Меньшиков появился в компании с Андреем Малаховым. В какой очередной "стирке белья" поучаствовал Степан, неизвестно, однако "ветеран" "Дома-2", проникнув в студию к Малахову, тут же "засветил" картонных зрителей в зале.

Реальных людей в студии в условиях пандемии занимают "картонные человечки". Такие бутафорские зрители менее эмоциональные, зато ведут себя тихо и послушно.