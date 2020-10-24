Бывший участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков снова активизировался в медиапространстве.
Воспитанник телестройки продолжает свой скандализированный путь. Недавно он позволил себе побывать в роли рогоносца. На всю страну разбиралось, является ли Степан отцом своего ребенка.
Тест ДНК показал, что ребёнок от него, после чего Стёпа слёзно просил прощения у свой супруги за необоснованные обвинения.
Теперь Меньшиков появился в компании с Андреем Малаховым. В какой очередной "стирке белья" поучаствовал Степан, неизвестно, однако "ветеран" "Дома-2", проникнув в студию к Малахову, тут же "засветил" картонных зрителей в зале.
Реальных людей в студии в условиях пандемии занимают "картонные человечки". Такие бутафорские зрители менее эмоциональные, зато ведут себя тихо и послушно.
"Похулиганили с Андреем Николаевичем в прямом эфире на канале "Россия 1", да и по домам разъехались", — написал Меньшиков в своём микроблоге.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".