Кети Топурия опровергла слухи о своих родах

Кети Топурия опровергла информацию о собственных родах.

Накануне интернет взорвала новость о том, что певица стала дважды мамой.

Утверждалось, что солистка "А-студио" родила сына от Льва Деньгова. Указывались даже рост, вес ребенка, место родов и стоимость услуг.

Певица опровергла слухи, сняв видео с репетиции песни "C'est la vie", премьера которой состоится 30 октября.

"Мы сейчас находимся на музыкальной базе, репетируем. И только что всех обзвонили, поздравили. Оказывается, я родила. Я такого не слышала! Я очень вас прошу, не слушайте!" — возмутилась пораженная Кети.

Однако певица продолжает избегать в своём гардеробе облегающих нарядов. Поэтому поклонники продолжают верить, что она скрывает за "оверсайзом" свой животик.