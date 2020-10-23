Кети Топурия опровергла информацию о собственных родах.
Накануне интернет взорвала новость о том, что певица стала дважды мамой.
Утверждалось, что солистка "А-студио" родила сына от Льва Деньгова. Указывались даже рост, вес ребенка, место родов и стоимость услуг.
Певица опровергла слухи, сняв видео с репетиции песни "C'est la vie", премьера которой состоится 30 октября.
"Мы сейчас находимся на музыкальной базе, репетируем. И только что всех обзвонили, поздравили. Оказывается, я родила. Я такого не слышала! Я очень вас прошу, не слушайте!" — возмутилась пораженная Кети.
Однако певица продолжает избегать в своём гардеробе облегающих нарядов. Поэтому поклонники продолжают верить, что она скрывает за "оверсайзом" свой животик.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.