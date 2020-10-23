Лолита в тренде. "Голые платья" набирают популярность среди звёзд

Интернет-пользователи шутят о том, что та или иная поп-дива могла бы не утруждать себя, а просто появиться на публике голой.

На такие размышления пользователей Сети наводят некоторые звёздные женщины, выходящие на красные дорожки в платьях, которые "как бы есть, но их как бы нет".

Обладатели шикарных фигур в мире шоу-бизнеса периодически позволяют себе появляться в так называемых "голых платьях".

Отличительной чертой таких нарядов является частичная прозрачность. Смелость появиться на светских мероприятиях в таких провокативных нарядах в разное время брали на себя Ким Кардашьян, Наоми Кэмпбелл, Рианна.

Звезда отечественного шоу-бизнеса Лолита Милявская пошла дальше голливудских коллег. На своём последнем концерте в "Крокус Сити Холле" Лолита выступила в обтягивающем комбинезоне телесного цвета, который выглядел так, будто певица вышла на сцену голой.