Интернет-пользователи шутят о том, что та или иная поп-дива могла бы не утруждать себя, а просто появиться на публике голой.
На такие размышления пользователей Сети наводят некоторые звёздные женщины, выходящие на красные дорожки в платьях, которые "как бы есть, но их как бы нет".
Обладатели шикарных фигур в мире шоу-бизнеса периодически позволяют себе появляться в так называемых "голых платьях".
Отличительной чертой таких нарядов является частичная прозрачность. Смелость появиться на светских мероприятиях в таких провокативных нарядах в разное время брали на себя Ким Кардашьян, Наоми Кэмпбелл, Рианна.
Звезда отечественного шоу-бизнеса Лолита Милявская пошла дальше голливудских коллег. На своём последнем концерте в "Крокус Сити Холле" Лолита выступила в обтягивающем комбинезоне телесного цвета, который выглядел так, будто певица вышла на сцену голой.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.