В Сети всплыли провокативные снимки молодого Брэда Питта

Поклонники самого красивого мужчины Голливуда не знают, как им реагировать на старую фотосессию своего кумира.

В 1999 году Питт снялся в очень провокативном образе.

Кумир женщин зачем-то сфотографировался в платьях и с женскими сережками в ушах. Актёр позирует на снимках в вечерних блатьях из блестящей ткани.

Что этим хотел сказать актёр, никто не знает. Успокаивает женщин только то, что, несмотря на свои странные наряды, Питт сохраняет свою мужскую харизму.

Сквозь блестящие платья сквозит "неубиваемый брутальностью" короля Голливуда.