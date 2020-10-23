Малышева посоветовала есть печень трески по четыре гр. а в сутки

Интернет-пользователи обвинили Малышеву в том, что она страшно далека от народа.

Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева снова наступила на больную мозоль россиян. Состоятельная ведущая порекомендовала гражданам для профилактики COVID-19 употреблять в пищу бразильский орех, устрицы и печень трески.

Содержащиеся в этих продуктах селен, цинк и витамин D, по мнению "телемедика", должны снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

В ответ на сетования народа, которые упрекнули ведущую в том, что не могут позволить себе питаться такими гастрономическими изысками, Елена Васильевна посоветовала употреблять эти продукты в мизерных долях.

Малышева привела почти математический аргумент, объяснив, что достаточной суточной дозы этих продуктов будет несколько грамм. При таком расчете потребление деликатесов, по мнению ведущей, обойдется россиянам недорого.