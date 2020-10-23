Воля посмеялся над скромными финансовыми аппетитами жены

Волю рассмешило признание Ляйсан Утяшевой о том, что она вполне может обойтись суммой в пятьдесят тысяч рублей.

Комик был поражён этим заявлением и спрашивал, для чего он тогда "горбатится".

"Я 15 лет в ногах у Мартиросяна валяюсь!" — воскликнул юморист.

Впрочем, Воля признал, что Ляйсан уже проходила в своей жизни этап безденежья. Спортсменка жила скромно, живя с матерью и завоёвывая медали в гимнастике.

Юморист признал, что женщинам требуется гораздо больше денег, чем мужчинам. Воля со знанием дела перечислил средства по уходу за волосами.

Резидент Comedy Club сказал, что будет зарабатывать 60 тысяч рублей. 50 тысяч будет отдавать супруге, а 10 тысяч будет откладывать на квадрокоптер.

Интернет-пользователи не совсем оценили юмор Воли. Жители периферии признались, что не отказались бы от дохода в 50 тысяч рублей в месяц.