Чудо-косметика Самойловой, которая, по уверению бизнес-вумен, даже рассасывает родинки, ждут проверки контролирующих органов.
Супруга рэпера запустила свою линейку косметики по уходу за кожей. Девушку обвинили в том, что состав её косметики идентичен продукции другого бренда под названием Mixit.
Сейчас специалисты изучают состав косметики блогерши. Пытаются определить уровень качества предлагаемой продукции, а также её свойства.
Самойлова на обвинения не реагирует, продолжая рекламировать косметику.
Она не устаёт демонстрировать эффект своей продукции, показывая фотографии "до" и "после" применения чудодейственных средств.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.