Самойлову обвиняют в краже бренда

Чудо-косметика Самойловой, которая, по уверению бизнес-вумен, даже рассасывает родинки, ждут проверки контролирующих органов.

Супруга рэпера запустила свою линейку косметики по уходу за кожей. Девушку обвинили в том, что состав её косметики идентичен продукции другого бренда под названием Mixit.

Сейчас специалисты изучают состав косметики блогерши. Пытаются определить уровень качества предлагаемой продукции, а также её свойства.

Самойлова на обвинения не реагирует, продолжая рекламировать косметику.

Она не устаёт демонстрировать эффект своей продукции, показывая фотографии "до" и "после" применения чудодейственных средств.