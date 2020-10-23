Преступление в прямом эфире. Блогеру Mellstroy грозит два года тюрьмы

Блогер Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, доигрался.

В погоне за хайпом блогер проявил агрессию во время съемок своего стрима.

После ссоры с другим блогером Алёной Ефремовой Mellstroy в прямом эфире ударил девушку лицом об стол.

Удар не был "бутафорским", так как девушке пришлось обратиться за медицинской помощью.

Потерявший связь с реальностью Бурим поплатится за свой поступок. В настоящий момент ведётся расследование в рамках уголовного законодательства.

Блогеру инкриминируют побои. Заигравшемуся стримеру грозит до двух лет лишения свободы.