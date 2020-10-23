Блогер Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, доигрался.
В погоне за хайпом блогер проявил агрессию во время съемок своего стрима.
После ссоры с другим блогером Алёной Ефремовой Mellstroy в прямом эфире ударил девушку лицом об стол.
Удар не был "бутафорским", так как девушке пришлось обратиться за медицинской помощью.
Потерявший связь с реальностью Бурим поплатится за свой поступок. В настоящий момент ведётся расследование в рамках уголовного законодательства.
Блогеру инкриминируют побои. Заигравшемуся стримеру грозит до двух лет лишения свободы.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.