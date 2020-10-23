Гарик Харламов объяснил, почему не оставляет в покое Гузееву

Подписчики резидента Comedy Club заметили, что мишенью шуток Харламова часто становится передача "Давай поженимся".

В его аккаунте Instagram много видеосюжетов, иронически высмеивающих процесс "телесватовства". Не меньший профессиональный интерес у Гарика вызывает и ведущая шоу Лариса Гузеева.

Лариса Андреевна однажды призналась, что Харламов её "задолбал".

Комика очень вдохновляют эксцентричные выходки телеведущей. Харламов даже смонтировал видео, соединив фрагменты мультфильма "Простоквашино" и нецензурную брань актрисы.

На вопрос, чем его так привлекает Гузеева, Харламов признался, что "троллит" он ведущую "Давай поженимся!" назло критикам.

Подстёгивает Харламова еще и обратная реакция Гузеевой на его юмор. Лариса Андреевна однажды вплела Гарика в странную историю про метеоризм.

Максим Галкин сказал, что Харламов выставил Гузееву как разрушительницу реальности в межканальных состыковках комического пространства.