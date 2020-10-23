Сын звезды "Интернов" пожаловался на мать, отдавшую всё имущество секте

Актриса Юлия Назаренко-Благая, известная по съёмкам в сериале "Интерны", попала под влияние лжепророчицы.

Сын актрисы в передаче "Прямой эфир" пожаловался на мать, которая стала адептом секты Софии Святодух.

Женщина, которая объявила себя божеством, в прошлом работала продавцом обуви на Украине.

Сын Юлии Николай Назаренко попросил помощи у звёзд шоу-бизнеса. Молодой человек рассказал, что мать обманным путём продала квартиру, которая досталась ему по наследству.

Николай рассказал, что мать изменилась до неузнаваемости после вступления в тоталитарную секту. Она, по его словам, прекратила все знакомства с людьми, которые не разделяют её религиозных убеждений.

Парень рассказал, что женщине, которой поклоняется мать, почитатели пишут иконы и молятся на её лик.

"Когда меня туда водили, я видел её: она сидит на троне и всем грехи отпускает", — объяснил Николай.

Молодой человек беспокоится о своём 14-летнем брате, который проживает с матерью с её новым супругом на съёмной квартире.

Отчим, по словам сына актрисы, ему угрожает.

Коллега актрисы по сериалу "Интерны" Светлана Пермякова рассказала, что посетила однажды по совету Юлии Назаренко-Благой молитвенной собрание.

Пермякова, однако, быстро разобралась, что к чему и больше не посещала сектантские мероприятия.