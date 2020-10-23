Исполнительница хита "В голову надуло" получила гражданство Донецкой народной республики.
Одна из самых политизированных певиц нашей эстрады получила второе гражданство.
Звезда 90-х почти как Маяковский воспела гимн своему новому паспорту.
"Теперь я дончанка", — написала Юлия в Instagram под фото, где она запечатлена со своим документом в красной обложке.
Теперь Чичерина является гражданкой Донецкой народной республики.
Певица недавно попала под обстрел в Нагорном Карабахе, когда с супругом ехала в город Степанакерт.
В зоне военного конфликта исполнительница собиралась выступать с концертом. Бесстрашную Чичерину отыскали и спасли от смертельной угрозы.
С ДНР Чичерина поддерживает связь уже давно. Ранее певица получила от правительства самопровозглашённой республики орден Дружбы.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.