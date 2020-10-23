"Так они бедствуют". Билан похвастался, что купил себе Cadillac

Информация о том, что представители шоу-бизнеса бедствуют в условиях пандемии, вызывает недоверие интернет-пользователей.

Кризис не смог пошатнуть благосостояние звёзд первой величины. Доказательством тому служат Instagram-аккаунты шоуменов.

Пригожин и Валерия, например, отдыхают в Дубае, Филипп Киркоров подарил восьмилетнему сыну "машинку" за 30 млн рублей. Дима Билан не отстаёт от остальных.

В своем профиле Instagram певец не удержался от того, чтобы похвастаться своим новым приобретением — автомобилем марки Cadillac XT6.

38-летний исполнитель расхвалил свою новую "игрушку на колёсах"

"Знакомьтесь с моим новым другом — Cadillac XT6, в нем своя особая гравитация, звук аудиосистемы Bose, от которого я просто схожу с ума", — написал исполнитель в своём аккаунте.

В Сети неоднозначно восприняли пост Билана. Простые граждане, по которым коронакризис ударил тяжело, с трудом выдерживают такое "мажорское" хвастовство.

"Так они бедствуют. Хоть бы не хвалился", — написали съедаемые завистью интернет-пользователи.

Кто-то предположил, что Билан просто получил большую скидку на авто в обмен на рекламу.