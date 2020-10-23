Поклонники Польны не узнали свою Еву

Вынужденное прекращение концертной деятельности подействовало на звёзд по-разному.

Кто-то посвятил домашний досуг спортивным тренировкам, а кто-то позволил себе расслабиться. Последствиями карантина для некоторых звёзд стали лишние килограммы.

В числе тех, кто не смог справиться с соблазнами домашнего пребывания, оказалась и Ева Польна.

Талантливая композитор и автор песен никогда не отличалась особой стройностью. Теперь же певица заметно прибавила в весе. Изменения во внешности любимой исполнительницы заметили ей подписчики.

Ева выложила в Сеть несколько снимков с концертного зала Крокус Сити Холла, где она провела сольный концерт.

"Интернет-эстеты" не удержались от соблазна обсудить не только прибавку в весе певицы, но и её наряды. Фолловеры отметили, что неотъемлемой частью образа певицы стала шляпа. Этот аксессуар присутствовал во всех нарядах исполнительницы.

Впрочем, те, кто обожает творчество Евы, любят певицу, независимо от того, сколько она весит. Шарм и обаяние Евы никуда не делись.