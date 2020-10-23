Джигурда "бодался" с Кадони и рычал на него как разъяренный лев

Никита Джигурда снова стал участником публичного скандала.

На этот раз вёл себя по хамски не Никита Борисович, а ведущий "Дома-2" Влад Кадони.

Тот старательно выводил из себя эмоционально неустойчивого актёра. Джигурда еще держал себя в руках, когда Кадони назвал его "фриком" и посоветовал вместо того, чтобы эпатировать публику своими выходками, записать песню или сняться в новом фильме.

Артист ограничился восклицанием, в котором резонно заметил, что Кадони не Бог, чтобы его судить.

Провокатор Кадони действовал как укротитель в цирке, который старается, чтобы зверь во что бы то ни стало зарычал.

Ведущий "Дома-2" применил уже совсем низкий приём и посоветовал Джигурде к нему не приближаться, так как от него дурно пахнет.

Этого уже Никита Борисович не стерпел и накинулся на беспринципного "тролля".

Разнимать схватку двух мужчин кинулась Ольга Бузова. Видимо противники не были настроены пустить друг другу кровь, так как хрупкой девушки быстро удалось утихомирить медийных скандалистов.