Никита Джигурда снова стал участником публичного скандала.
На этот раз вёл себя по хамски не Никита Борисович, а ведущий "Дома-2" Влад Кадони.
Тот старательно выводил из себя эмоционально неустойчивого актёра. Джигурда еще держал себя в руках, когда Кадони назвал его "фриком" и посоветовал вместо того, чтобы эпатировать публику своими выходками, записать песню или сняться в новом фильме.
Артист ограничился восклицанием, в котором резонно заметил, что Кадони не Бог, чтобы его судить.
Провокатор Кадони действовал как укротитель в цирке, который старается, чтобы зверь во что бы то ни стало зарычал.
Ведущий "Дома-2" применил уже совсем низкий приём и посоветовал Джигурде к нему не приближаться, так как от него дурно пахнет.
Этого уже Никита Борисович не стерпел и накинулся на беспринципного "тролля".
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