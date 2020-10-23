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Продюсер объяснил, что произошло с Андреем Губиным

Возвращение в мир шоу-бизнеса Андрея Губина было предельно коротким.

Продюсер объяснил, что произошло с Андреем Губиным

Звезда 90-х появился на публике и даже исполнил песню со сцены в июле 2020 года. Ослабление карантинных мер заставило затворника с 15-летним стажем выбраться "на люди". Поклонники не забыли артиста и предвкушали новую встречу с творчеством Губина. Однако Андрей выбрал не лучшее время для того, чтобы возобновить сценическую карьеру.

Новая волна коронавируса заставила многих представителей шоу-бизнеса спасаться в своих домах от "чумы нашего времени".

В случае же с Андреем Губиным его новое исчезновение послужило поводом для беспокойства со стороны его друзей и знакомых.

"Спасать певца не нужно"

Подруга Андрея Юлия забила тревогу, обращая внимание на то, что исполнитель перестал выходить на связь. На стуки в дверь квартиры певца тоже никто не реагирует.

Продюсер Андрея Губина Тарас Ващишин поспешил успокоить общественность. Он уверен, что спасать певца не нужно, так как тот просто хочет побыть в тишине.

Продюсер также объяснил, что Губин не передумал записывать новый альбом, однако творческий директор певца предоставляет Андрею полную свободу решать, как ему поступать.

"Потому что артист у нас — он. Будем надеяться, что всё с ним будет хорошо", — подытожил Ващишин.

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