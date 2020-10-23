Приближение "Хэллоуина" заставило Анну Заворотнюк вспомнить об ужасе, который она однажды испытала.
Рассказ Анны, опубликованный в "сторис", был лишён мистической составляющей, однако происшествие произвело на девушку неизгладимое впечатление.
Впечатлительная Анна поведала, что собиралась ко сну во втором часу ночи. Неожиданно девушка услышала шаги. Мужской голос громко спросил: "Кто здесь?"
18-летняя на тот момент девушка не могла шевельнуться от обуявшего её страха.
Оказалось, что голос принадлежал знакомому её семьи, который поспешил успокоить Анну. Мужчина просто остался заночевать в их доме, однако девушку об этом никто не уведомил.
Анна испытала такой сильный страх, что долго упрекала родных в том, что её не предупредили о том, что в доме гость.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.