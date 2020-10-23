Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своём страхе

Приближение "Хэллоуина" заставило Анну Заворотнюк вспомнить об ужасе, который она однажды испытала.

Рассказ Анны, опубликованный в "сторис", был лишён мистической составляющей, однако происшествие произвело на девушку неизгладимое впечатление.

Впечатлительная Анна поведала, что собиралась ко сну во втором часу ночи. Неожиданно девушка услышала шаги. Мужской голос громко спросил: "Кто здесь?"

18-летняя на тот момент девушка не могла шевельнуться от обуявшего её страха.

Оказалось, что голос принадлежал знакомому её семьи, который поспешил успокоить Анну. Мужчина просто остался заночевать в их доме, однако девушку об этом никто не уведомил.

Анна испытала такой сильный страх, что долго упрекала родных в том, что её не предупредили о том, что в доме гость.