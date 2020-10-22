Михаил Шац пополнился список жертв COVID-19

Коронавирус выбрал новую жертву из числа шоуменов.

На этот раз зараза настигла Михаила Шаца.

Телеведущий выставил в своём Instagram снимок с геотегом, который обозначил местонахождение юмориста. Шац стал пациентом "Городской клинической больницы №40".

Комик поиронизировал над ситуацией, отметив, что 2020 год был бы недостаточно полным, если бы коронавирус не пробрался в его организм.

"Не болейте! Всем пис и социальная дистанция!" — написал Шац.

Звёздные подписчики юмориста тут же стали подбадривать Михаила свои дружеским участием. Поддержали Шаца певица Глюкова, юморист Илья Соболев, журналист Василий Уткин и другие.

Михаил пополнил список звезд, которые не сумели избежать заражения COVID-19. Среди них: Гоша Куценко, Юрий Башмет, Кристина Асмус, Сергей Галанин, Анна Семенович, Анна Нетребко. Некоторые уже успешно справились с болезнью и вернулись к прежнему образу жизни.